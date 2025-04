Nog héél veel vragen bij overname Standard: gaat A-cap zelf geld lenen aan CEO om de club over te nemen?

Standard kondigde deze week aan dat het opnieuw Belgisch in handen komt, met het vertrek van de Amerikaanse eigenaar A-CAP. Die is verwikkeld in rechtszaken in de VS en trekt zich terug, maar de opvolger is voorlopig een nog vaag gevormde Belgische holding onder leiding van CEO Giacomo Angelini.

De structuur van de overname roept vragen op. De holding die de aandelen moet overnemen, bestaat pas sinds kort en heeft nog geen investeerders klaarstaan. De oorsprong van de fondsen blijft onduidelijk, terwijl er eerder wel twee concrete overnamevoorstellen op tafel lagen – eentje werd geweigerd, het andere bleef onbeantwoord. Een opvallende piste die circuleert: A-CAP zou de holding zelf geld kunnen lenen om zijn eigen aandelen over te kopen. In eerdere gesprekken stelde A-CAP al een lening van 20 miljoen euro voor aan potentiële kopers om schulden over te nemen. De verkoopprijs zou rond de 50 miljoen euro schommelen, schrijft La Libre Belgique. Wat vaststaat: A-CAP verbindt zich ertoe om een schuld van 10 miljoen euro af te lossen vóór de officiële overdracht. Ondertussen heeft Angelini zes weken de tijd om voldoende investeerders aan boord te halen en zo het project financieel rond te krijgen. Angelini zou zich intern 18 maanden de tijd gegeven hebben om de overname volledig af te ronden, het clubmodel te hervormen en Standard opnieuw te laten groeien. In een overleg met supportersvereniging ‘Famille des Rouches’ probeerde hij het vertrouwen te winnen, al bleven er na afloop nog veel vragen hangen. De licentiecommissie werd overigens pas op de hoogte gebracht van het project ná goedkeuring van de licentie. De communicatie van Standard week af van wat eerder was besproken, wat de nodige argwaan opwekt bij de waakhond in Tubeke. Ondertussen blijft ook de Amerikaanse investeringsgroep, met Frédéric Jacquet en Christophe Corteil als tussenpersonen, geïnteresseerd in de overname. Hun bod van januari blijft gelden zolang de verkoop aan de Belgische holding niet definitief beklonken is.