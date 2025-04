RWDM laat promotie liggen in Limburg: kapitein Piotr Parzyszek is zeer duidelijk

RWDM is nog niet zeker van de promotie na het 1-1 gelijkspel tegen Patro Eisden Maasmechelen. Kapitein Piotr Parzyszek kwam het na afloop uitleggen.

RWDM kon vrijdag zeker zijn van de promotie, maar dan moest het wel winnen van Patro Eisden Maasmechelen. Uiteindelijk volgde een 1-1 gelijkspel en wordt het nog heel spannend.

"Als je zoveel wedstrijden na elkaar wint en je hebt de kans om het af te maken, dan is het ergens zuur", vertelde kapitein Piotr Parzyszek bij DAZN. "Maar als je kijkt naar de eerste 20 minuten waarin we best wel veel problemen hadden met hun fysieke spel en hun standaardsituaties, kwamen we een paar keer goed weg."

"Nadien liep het wat beter en in de tweede helft kwamen we goed uit de kleedkamer. We lieten zien dat we wilden domineren. We scoorden een verdiende goal, maar nadien waren we het tien minuten kwijt", gaat hij verder. Vijf minuten lang stonden de Brusselaars op voorsprong voor het even fout liep.

"In die tien minuten kregen we helaas, niet omdat zij het fantastisch deden maar omdat wij fouten maakten, een goal tegen. Dat is zuur, want we zijn nadien doorgegaan en in de laatste seconden werd er nog een bal van de lijn gehaald."

Alle ogen op zondag dus. Als RAAL La Louvière dan niet wint van Francs Borains, is RWDM alsnog zeker van de promotie naar 1A. "Als dit een wedstrijd in het midden van het seizoen was, was het een gewone wedstrijd en hadden we het punt geaccepteerd. Dat moeten we nu ook doen. Volgende week vol gas thuis", besluit Parzyszek.