Zal Anderlecht de lessen hebben getrokken uit de spanningen met Vincent Kompany? De verwachtingen rond de terugkeer van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku bevestigt jaar na jaar zijn wens om terug te keren naar Anderlecht. Als hij inderdaad terugkeert na het Wereldkampioenschap 2026, zal het interessant zijn om te zien welke rol hij binnen de club zal spelen.

19 mei 2019: een donderslag bij heldere hemel. Anderlecht kondigt onverwacht de terugkeer aan van Vincent Kompany als speler-trainer. Geen enkele sportredactie had dit nieuws zien aankomen. De transfer was volledig binnenskamers gebleven en sloeg in als een bom – een van de opvallendste momenten in het Belgische voetbal van de afgelopen jaren.

Voor Romelu Lukaku is het pad naar een terugkeer bij paars-wit heel anders verlopen. Sinds zijn vertrek in 2011 zinspeelde hij regelmatig op een comeback naar het Lotto Park. Vergeleken met het geheime dossier rond Kompany is de mogelijke terugkeer van Lukaku veel transparanter en concreter. Zijn entourage liet al verstaan dat een terugkeer na het WK van 2026 in de maak is – en dat is wellicht nog maar het begin.

Lukaku is Anderlecht nooit echt ontgroeid. In oktober was hij eregast tijdens de gewonnen Clasico tegen Standard en vierde hij mee met de spelersgroep, zijn twee zoontjes aan zijn zijde. Een scène die bijna deed vermoeden dat hij nooit echt is weggeweest. Zijn aanwezigheid aan de zijlijn, dankzij zijn zoon die bij de jeugd speelt, en zijn contacten met nieuwe spelers zoals Cedric Hatenboer, wijzen op een almaar hechtere band.

Structurele garanties

De laatste maanden lijkt de terugkeer zelfs bewust te worden voorbereid. Net als Kompany destijds, wil ook Lukaku niet terugkeren als afbouwende vedette, maar als speler die nog altijd het verschil kan maken. Als hij na het WK 2026 effectief terugkomt, is hij net als Kompany 33. En hoewel hij een zware speelstijl heeft, lijkt hij voorlopig fysiek beter stand te houden dan zijn voorganger destijds.

De grote vraag is: in welke rol keert Lukaku terug? Bij Kompany werd al snel duidelijk dat hij méér moest worden dan speler. Coucke gaf hem een leidende functie binnen de club. Als Lukaku straks terugkeert, zal Anderlecht niet alleen sportieve, maar ook structurele garanties moeten bieden. Anders riskeert het Lotto Park al snel een clash tussen verwachtingen en realiteit.

Intussen is er veel veranderd binnen de club. De tandem Coucke–Vandenhaute kende al interne spanningen bij de passage van Kompany. De les: grote iconen verdienen duidelijkheid over hun rol. Lukaku is niet Kompany – en omgekeerd – maar ze delen wel een tomeloze ambitie en de drang om hun kennis door te geven. En dus ook het potentieel om te botsen met de gevestigde orde, als die niet mee evolueert.

De terugkeer van Lukaku wordt zo niet alleen een sportief, maar ook een organisatorisch examen voor Anderlecht. Is de club klaar om het verleden te eren én ervan te leren? De missie is duidelijk: Anderlecht opnieuw kampioen maken. Maar dat lukt alleen als iedereen aan hetzelfde touw trekt, mét gedeelde visie én verantwoordelijkheid.