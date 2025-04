Promoveren RWDM en Zulte Waregem dit weekend? Dit zijn de mogelijke scenario's

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dit weekend staat er al veel op het spel in de Challenger Pro League. Zowel RWDM als Zulte Waregem kunnen zeker zijn van de promotie, al moet er ook rekening gehouden worden met RAAL La Louvière.

Met Beerschot is de eerste degradant al gekend in de Jupiler Pro League. Een week later kan ook de eerste CPL-club zeker zijn van de promotie. Mogelijk zelfs al op vrijdag.

RWDM neemt het dan op tegen Patro Eisden Maasmechelen. Als de Brusselaars winnen, is het heel simpel: dan promoveren ze en hoeft er niet naar andere resultaten gekeken te worden.

Bij een gelijkspel moet RWDM hopen dat La Louvière zondag niet wint van Francs Borains om alsnog zeker te zijn van promotie. Bij een nederlaag moet RWDM hopen dat La Louvière ook verliest, want in dat geval promoveren de Brusselaars alsnog.

Ook Zulte Waregem maakt kans op promotie. Na twee jaar afwezigheid kan Essevee opnieuw naar de Jupiler Pro League, maar dan moet het zelf een resultaat boeken. Als La Louvière punten laat liggen en Zulte Waregem wint van Seraing, mag de champagne ontkurkt worden in West-Vlaanderen.

Bij een nederlaag van ‘Les Loups’ volstaat later op de avond zelfs een punt voor Essevee. Er ligt dus druk op, maar beide clubs hebben alles zelf in handen.