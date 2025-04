Je kan het niet geloven! Anderlecht verliest weer een belangrijke basispion voor weken aan een stuk

Anderlecht-trainer Besnik Hasi heeft weer te maken met een vervelende blessure-update, want linksachter Moussa N'Diaye zal voor enkele weken moeten toekijken.

Dit komt als een flinke tegenvaller met ook al Killian Sardella out voor nog verschillende weken. De technische staf zal nu moeten zoeken naar alternatieven om zijn positie op te vullen. Ali Maamar komt daarvoor in aanmerking of Ludwig Augustinsson.

Het betekent waarschijnlijk wel dat Thomas Foket weer opgepikt wordt. In positieve zin is er wel nieuws over Dolberg. De Deense spits heeft tot nu toe alles gedaan wat gevraagd werd en heeft zijn herstel goed opgepakt.

Echter, in de uitwedstrijd tegen Brugge bleek hij nog niet helemaal klaar voor een volledige wedstrijd van 90 minuten. Tegen Genk krijgt hij waarschijnlijk groen licht om voluit te gaan.

Verschaeren maakt stappen in zijn herstel en heeft progressie geboekt zonder dat hij pijnklachten ervaart. Morgen zal een beslissing worden genomen over hoeveel hij in de komende wedstrijden kan spelen, maar Hasi heeft aangegeven dat er geen risico's genomen zullen worden met zijn gezondheid. De focus ligt op zijn volledige herstel voordat hij weer volledig in actie komt.

Tot slot is er minder goed nieuws over Jan Vertonghen. De ervaren verdediger is nog niet klaar voor de belangrijke match tegen Genk. Hasi kijkt echter uit naar de volgende week, wanneer Vertonghen mogelijk weer inzetbaar zal zijn voor de wedstrijd tegen Union. De hoop is dat hij snel herstelt, aangezien zijn ervaring van groot belang is voor de ploeg.