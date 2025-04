Ex-club van Kevin De Bruyne grijpt meteen zijn kans na afscheid bij Manchester City

Al maandenlang wordt er gepraat over de toekomst van Kevin De Bruyne. Zijn contract bij Manchester City loopt af, terwijl er veel geruchten rondgaan over een transfer.

Op vrijdag haalde hij over één ding alle twijfels al weg: KDB speelt volgend seizoen niet meer bij Man City. Dat liet de Rode Duivel zelf weten via zijn sociale media.

Maar waar ligt zijn toekomst nu? Volgens Foot Mercato zou hij in "serieuze gesprekken" zijn met Neom SC. Dat is de leider van de Saudische tweede klasse.

Afwachten wat daar van zal komen dus. Romelu Lukaku liet in het verleden al weten dat hij graag wil terugkeren naar Anderlecht, iets wat Kevin De Bruyne naar alle waarschijnlijkheid niet van plan is met Racing Genk.

Een andere ex-club van KDB was er na zijn aankondiging op vrijdag wel heel snel bij... "Beste Kevin, herinner je het nog? Jij en ik, tien jaar geleden? Wat denk je van ons twee opnieuw?", plaatste VfL Wolfsburg op X. In totaal speelde hij 73 wedstrijden voor de Duitse club.

Dear Kevin, do you remember? You and I ten years ago? How about the two of us again? https://t.co/Q9mzOXI4MW