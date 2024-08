Donderslag bij heldere hemel: 'Gent probeert Genk ferme stokken in de wielen te steken'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk staat zeer dicht bij een nieuwe transfer. Nikolas Sattlberger zou overkomen van Rapid Wien. Al zou het misschien toch nog wel even anders kunnen gaan lopen, want ook KAA Gent roert zich.

Eerder raakte bekend dat KRC Genk interesse heeft in Nikolas Sattlberger. Nu lijkt die transfer er wel echt aan te komen, want volgens transferexpert Sacha Tavolieri hebben KRC Genk en Rapid Wien een principeakkoord gevonden voor de overgang van Sattlberger.

De 20-jarige middenvelder zou 2 miljoen euro moeten kosten, inclusief bonussen. De clubs moeten nu nog de laatste details en het papierwerk regelen. De speler zou een contract tekenen van vier jaar, met optie op een extra jaar.

© photonews

Zijn marktwaarde wordt op 1,5 miljoen euro geschat door Transfermarkt. Hij speelde in totaal 44 wedstrijden voor de eerste ploeg van Rapid Wien. Daarin kon hij ook één assist afleveren. Toch is Genk nog niet zeker van de deal.

Gent wil deal kapen

Volgens Het Laatste Nieuws probeert KAA Gent de deal namelijk te kapen. Zij zouden ook een bod hebben neergelegd in Wenen en dat bod zou hoger liggen dan het bod waarmee Genk de middenvelder wil in huis halen.

Op die manier zou Gent voor de tweede keer op rij - na Delorge - stokken in de wielen kunnen steken voor een middenvelder. We volgen de deal de komende dagen en weken met u op de voet mee op, want veel lijkt nog mogelijk.