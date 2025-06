'Antwerp schakelt nu al en doet koopje met nieuwe doelman'

Senne Lammens zou Royal Antwerp deze zomer wel eens kunnen gaan verlaten. De jonge Belg heeft er een prima seizoen opzitten en dat is de buitenlandse (top)clubs ook niet ontgaan.

Zeker nu Antwerp geen Europees voetbal speelt, zou het kunnen dat diverse spelers de club gaan verlaten. En dan moeten er ook vervangers gaan komen. In doel komt er alvast versterking aan.

Als de Rode Duivel vertrekt, dan komt er een nieuwe nummer één. En als hij niet vertrekt, dan hebben ze alvast een doublure op het oog. En Marc Overmars zou ook meteen een goede zaak doen.

🇧🇪 22-year-old FC Tokyo goalkeeper, Taishi Brandon Nozawa, is set to join Antwerp in the Jupiler Pro League for a fee just under €1 million.



A Japan youth international, Nozawa made his FC Tokyo debut in 2021.



🗞️ @sponichisoccer via @kazubaggio pic.twitter.com/h0qTGy5KAD