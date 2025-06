Luka Elsner (ex-coach van Union, KV Kortrijk en Standard) heeft heel verrassende uitdaging beet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vrij sinds zijn vertrek bij Stade de Reims begin februari, heeft Luka Elsner een nieuwe baan gevonden. Hij is de nieuwe trainer van het Poolse Cracovia geworden.

Sinds begin februari zat Luka Elsner zonder club. De 42-jarige Sloveense coach, die eerder bij Union Saint-Gilloise (44 wedstrijden), Kortrijk (20 wedstrijden) en Standard (27 wedstrijden) actief was, moest enkele maanden zoeken naar een nieuwe werkgever.

Na zijn vertrek bij Standard nam hij de leiding bij Le Havre, voordat hij aan het begin van vorig seizoen bij Stade Reims kwam. Een ervaring die niet succesvol bleek te zijn.

Luka Elsner gaat weer aan de slag... in Polen

In 21 wedstrijden bij de club behaalde hij 7 overwinningen, 7 gelijke spelen en 7 nederlagen. Een evenwichtige balans, maar onvoldoende om het bestuur te overtuigen, dat hem begin februari aan de kant zette.

Sindsdien was Elsner op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij gevonden in een competitie waar men hem niet per se verwachtte: Polen. Hij stond zelfs op de lijst van KAA Gent als mogelijke vervanger voor Wouter Vrancken.

Luka Elsner is nu officieel de nieuwe coach van Cracovia, dat afgelopen seizoen zesde eindigde in de competitie. Hij tekende een contract voor twee seizoenen dat loopt tot juni 2027.