Standard krijgt opnieuw slecht transfernieuws te horen

De transferperiode van Standard zal waarschijnlijk in een hogere versnelling gaan nu het vertrek van Ivan Leko is aangekondigd. Maar de Rouches onderhandelen nog steeds met Patro Eisden.

Ivan Leko heeft Standard verlaten, en gaat nu naar KAA Gent. Hoewel Marc Wilmots en Pierre François zijn opvolger nog niet hebben aangekondigd, is dit in ieder geval een dossier dat afgerond is, wat zal helpen om zich te concentreren op de aankomende transferperiode.

Volgens Sudpresse werkt Standard nog steeds aan verschillende doelwitten. Zoals we al enkele dagen geleden onthulden, is er een akkoord bereikt met Thomas Henry en zouden de laatste details binnenkort worden afgerond.

Eén dossier vordert eerder traag. Dit betreft Adnane Abid (21 jaar), een winger van Patro Eisden Maasmechelen. Abid heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij de ploeg van Stijn Stijnen. Hij scoorde 8 doelpunten en gaf 12 assists.

Standard heeft een eerste bod van 1,25 miljoen euro gedaan, dat werd afgewezen, en vervolgens een tweede bod van 1,5 miljoen euro - ook afgewezen. Zijn marktwaarde wordt geschat op 800.000 euro en heeft nog maar één jaar contract over: het lijkt er dus op dat Patro behoorlijk stevig in de onderhandelingen staat.

Adnane Abid werd opgeleid bij KAS Eupen en Racing Genk voordat hij doorbrak bij Patro. Maar een overstap naar Standard zou een terugkeer naar huis betekenen voor hem, aangezien Abid is geboren in Verviers.