Wat nu met Danijel Milicevic bij KAA Gent? Ivan Leko kan heel grote invloed hebben op zijn toekomst

Danijel Milicevic werd na de play-offs ontslagen als hoofdtrainer bij KAA Gent. Zal hij terug in de rol van assistent kruipen, nu Ivan Leko werd aangesteld als trainer?

KAA Gent pakte woensdag uit met groot nieuws. Ivan Leko werd aangesteld als de nieuwe hoofdcoach. Hij verlaat Standard om naar de Buffalo's te trekken.

Ze hadden het toch bijzonder lastig afgelopen seizoen, vooral tijdens de play-offs dan. Voor het eerst sinds 2019 haalden ze de Champions' Play-offs, maar die draaiden uit op een ramp.

Naar volgend seizoen toe wil de club beter starten. Nadat het seizoen helemaal was afgelopen werd Danijel Milidevic ontslagen als trainer. Hij nam over toen Wouter Vrancken vertrok.

Voorlopig blijft zijn toekomst nog heel onduidelijk. Milicevic was actief als assistent voor zijn tijd als hoofdtrainer. Een rol die hij nu misschien opnieuw op zich kan nemen?

Het Nieuwsblad meldt namelijk dat hij goed bevriend is met Ivan Leko, wat de keuze over zijn toekomst kan beïnvloeden. Het blijft nu maar de vraag of de nieuwe trainer hem kan overtuigen om opnieuw assisten te worden.