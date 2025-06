Philippe Clement ziet dat Rode Duivel knaltransfer kan maken deze zomer: "Zou perfect in de Premier League passen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels spelen twee interlands op enkele dagen tijd. Eentje tegen Noord-Macedonë en en eentje tegen Wales. Philippe Clement ziet dat een Belgische international deze zomer een knappe transfer kan versieren.

Nicolas Raskin was een van de Rode Duivels die het meeste opvielen in de knappe zege tegen Oekraïne. De middenvelder toonde in de Cegeka Arena dat hij een basisplaats bij de Rode Duivels kan opeisen.

Bij het Schotse Rangers beleefde Raskin ook een mooi seizoen. Philippe Clement was zijn coach, tot hij eind februari moest vertrekken bij de club. De voormalige coach van KRC Genk en Club Brugge ziet dat er deze zomer wel eens een mooie transfer kan inzitten.

"Ik denk dat hij er klaar voor is", zegt Clement bij Het Laatste Nieuws. "Ik ben er zelfs van overtuigd. Nico zou perfect passen in de Premier League. Ik zeg daarom niet bij een ploeg uit de top zes."

"Maar er net onder dat hij zich rustig kan aanpassen aan het niveau. Vergis je niet: Nico heeft veel groeimarge", gaat Clement verder. "Hij moet nu de juiste keuze maken."

"En mocht hij vertrekken en genoeg speelminuten maakt bij zijn nieuwe club, zal hij enkel beter worden. Daar wil ik mijn hand voor in het vuur steken", besluit de coach. Zal hij de komende interlands opnieuw zijn waarde mogen bewijzen bij de Rode Duivels?