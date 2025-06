Goudhaantje is duidelijk aan de vooravond van vertrek bij OHL: "Wil de beste middenvelder van de Bundesliga worden"

Ezechiel Banzuzi trekt deze zomer van Oud-Heverlee Leuven naar het Duitse RB Leipzig. Heel wat clubs trokken aan zijn mouw, maar het is de ploeg van Maarten Vandevoordt, Arthur Vermeeren en Loïs Openda die de strijd om zijn handtekening heeft gewonnen.

Het nieuws van zijn transfer is al enkele maanden gekend, nu maakt Ezechiel Banzuzi ook effectief de overstap van Oud-Heverlee Leuven naar RB Leipzig, dat na een moeizaam seizoen uiteindelijk geen Europees voetbal wist af te dwingen.

En daar willen ze natuurlijk verandering in brengen tijdens de volgende campagne. Leipzig is nog volop op zoek naar een nieuwe coach, al loopt die zoektocht bijzonder moeizaam.

Ondertussen staat Banzuzi te trappelen om zijn eerste seizoen in Duitsland af te werken. In een gesprek met ESPN sprak hij duidelijke taal. "Ze willen van mij de beste middenvelder maken in de Bundesliga. Uiteraard wil ik dat zelf ook. Ik voel een enorm geloof in mij", aldus de jonge Nederlander.

In 2023 kwam Banzuzi in Leuven terecht nadat hij zijn jeugdopleiding kreeg bij het Nederlandse NAC Breda. De Leuvenaars betaalden 1,2 miljoen voor de rijzige middenvelder, een investering waar ze forse winst op wisten te maken.

Deze winter verkochten ze hun goudhaantje voor maar liefst 16 miljoen euro aan Leipzig. Een geweldig bedrag voor een club als Leuven, dat niet meteen bekend staat als een team dat vaak voor grote bedragen verkoopt.