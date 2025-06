Cijfers bewijzen het: Waarom KAA Gent geen langetermijnplannen mag maken met Leko

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ivan Leko tekende een contract voor drie seizoenen bij KAA Gent. De kans dat hij die periode uit zal doen lijkt bijzonder klein.

KAA Gent wil plannen smeden op lange termijn met Ivan Leko, alleen is hij volgens Hein Vanhaezebrouck helemaal geen trainer om drie jaar bij de Buffalo’s te blijven.

“Hij is nog geen trainer van de lange termijn gebleken”, laat de ex-coach van KAA Gent weten aan Het Nieuwsblad. “In die twaalf jaar sinds hij debuteerde als trainer is hij één keer ergens twee jaar gebleven.”

Dat was het geval toen Leko bij Club Brugge aan de slag was. Bij Standard en in China hield Leko het anderhalf jaar vol bij dezelfde ploeg. Maar verder...

“Vier keer was hij binnen het jaar al weg, door een ontslag of een lucratieve aanbieding. Hij smeedt het ijzer als het heet is”, gaat Vanhaezebrouck verder.

En dat is absoluut geen verwijt, zo voegt hij eraan toe, maar de Buffalo’s moeten er wel rekening mee houden. “Het is zijn goed recht, maar wat als hij goed werk levert bij Gent en er straks een betere club komt? Dan is er geen garantie dat hij niet opnieuw weg is.”