Antoine Colassin (Beerschot) blikt openhartig terug op vertrek bij Anderlecht

Echt doorbreken bij Anderlecht lukte niet voor Antoine Colassin. Bij Beerschot speelde hij, ondanks de chaos en degradatie van de club, een degelijk seizoen.

Antoine Colassin doorliep de jeugdreeksen van Charleroi en nadien die van Anderlecht. Hij werd daar lid van de A-kern, de club zag veel talent in de jonge aanvaller. Maar dat kon hij niet genoeg bewijzen.

Hij werd uitgeleend aan Zulte Waregem en Heerenveen, voordat hij terugkeerde naar Anderlecht. In de zomer van 2024 werd hij definitief verkocht aan Beerschot. Daar kreeg hij afgelopen seizoen heel wat speeltijd.

Voor de Kielse Ratten liep het in het honderd, maar Colassin kan op persoonlijk vlak wel van een goed seizoen spreken. Hij is blij met zijn keuze om Anderlecht te verlaten.

"Die stap heeft me echt deugd gedaan", zegt hij bij Gazet van Antwerpen. "Anderlecht blijft altijd een deel van mij want ik ben er opgeleid en ik kom ervandaan. Maar het was toch belangrijk om mijn eigen weg te zoeken en te beseffen: niet iedereen slaagt bij Anderlecht – en dat is oké."

"Anderlecht heeft me veel gegeven. De verantwoordelijkheid ligt aan beide kanten, dat besef ik ook. Het heeft geen zin om met de vinger te wijzen en ik ga ook nooit slecht praten over die club. Jezelf als slachtoffer zien is de makkelijke weg, maar zo ben ik niet – en het klopt ook gewoon niet", besluit hij.