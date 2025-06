Speelt hij straks nog bij paars-wit? Kasper Dolberg laat opvallende uitspraken noteren over zijn toekomst bij Anderlecht

Anderlecht zit met behoorlijk wat ingewikkelde dossiers deze zomer. Kasper Dolberg ligt nog tot juni 2027 onder contract bij de club, maar zal hij deze zomer blijven?

Kasper Dolberg was bij Anderlecht op veel momenten een belangrijk lichtpuntje in het bewogen seizoen van paars-wit. De Deense spits zit momenteel bij de nationale ploeg. Voorlopig lijkt het erop dat hij nadien gewoon terugkeert naar Anderlecht.

Maar zal hij daar ook zijn seizoen starten? "Ik weet het niet", opent Dolberg volgens Het Nieuwsblad bij de Deense media. "In principe lig ik nog twee jaar onder contract, dus ik ga ervan uit dat ik binnenkort terugkeer naar Brussel keer en de voorbereiding bij Anderlecht aanvat. Maar we zullen wel zien wat er gebeurt."

"Ik heb gesproken met de club: ik heb gezegd wat ik dacht, zij hebben hun ideeën. Dus ik heb het gevoel dat we wel een duidelijk beeld hebben van wat er moet gebeuren. Maar het blijft afwachten", gaat hij duidelijk verder.

Dolberg geeft duidelijk aan dat hij zich goed voelt in Brussel. Hij heeft het er goed met zijn gezin, voelt zich prima bij de club en zijn ploegmaats en wil dat niet per se weggooien. Toch heeft hij nog steeds de ambtitie om het weer op een niveau hoger te proberen.

"Maar dan moet er ook een ploeg zijn die me wil, en dan moet alles juist zitten. Voorlopig ga ik ervan uit dat ik terugkeer. Ik heb ook niet echt een voorkeur waar ik naartoe zou willen. Net zoals ik ook niets uitsluit. Het is aan de club in kwestie om me eventueel te overtuigen", besluit Dolberg.