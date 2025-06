Een laatste kans? Roberto Martinez kan zijn eerste trofee met een gouden generatie winnen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Roberto Martinez heeft in 6 jaar geen trofee gewonnen met België. Kan hij erin slagen om dit te doen met Portugal?

Was dit woensdag de laatste kans voor Roberto Martinez? Velen in Portugal leken ervan overtuigd te zijn. De Catalaan had niet veel speelruimte meer na zijn mislukking op het EK 2024, dat terwijl de kritiek neerdaalt op het onvoldoende spel van de Seleção.

Ondanks het feit dat Portugal op achterstand kwam tegen Duitsland, slaagden ze er toch in eruit te komen, mede dankzij een geweldige invalbeurt van Vitinha en een doelpunt van de onverwoestbare Cristiano Ronaldo. Nu staat de Seleção op één wedstrijd van een titel, wat de eerste zou zijn voor Martinez aan het roer van een nationaal team.

Beter nog: door Duitsland te verslaan, heeft de voormalige bondscoach van de Rode Duivels een vreselijke reeks voor Portugal beëindigd. Het was 25 jaar geleden, bijna op de kop af (25 juni 2000), dat de Seleção de Mannschaft niet had verslagen.

De laatste twee ontmoetingen liepen zelfs erg slecht af met een 2-4 nederlaag op het EK 2020 en een vernedering met 4-0 op het WK 2014. Het ongeluk is doorbroken en Roberto Martinez kan opgelucht ademhalen. Portugal zal in de finale van de Nations League (deze zondag) de winnaar van de wedstrijd tussen Spanje en Frankrijk, die vanavond plaatsvindt, in de ogen kijken.

Als Portugal de trofee zondag omhoog houdt, wordt het het eerste land dat twee keer de Nations League wint. Eerder gebeurde dit in 2019 al, toen Martinez nog bondscoach van België was.