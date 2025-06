"Niet aangenomen om volgers aan te trekken": Alexis André Jr. vertelt over zijn leven als voetbal en influencer

Alexis André Jr. gaf exclusief aan Walfoot.be inzicht in zijn invloed op sociale media, naast zijn activiteiten als voetballer bij RFC Luik. Hoe combineert hij deze twee beroepen en zijn leven als een bekend koppel op sociale media?

Alexis André Jr. is niet alleen een voetballer, maar vooral bekend als influencer op sociale media en als winnaar van Secret Story in 2024. We hadden het eerder al over zijn voetbalcarrière, maar nu gaan we dieper in op zijn populariteit op internet.

De voetballer heeft maar liefst vijf miljoen volgers op TikTok en nadert de miljoen op Instagram. De video waarin hij zijn overgang naar Luik aankondigt, heeft bijvoorbeeld meer dan 1.000.000 mensen bereikt op het Chinese sociale netwerk (op zijn secundaire account). Op zijn accounts wordt regelmatig content geplaatst: hij deelt zijn leven met zijn partner, maakt originele video's over verschillende onderwerpen en belicht zijn sportcarrière.

"Reality-tv was een uitdaging, een levenservaring die tot het verleden behoort, ook al heb ik daar mijn partner ontmoet," zegt hij. "En wat betreft sociale media, dat staat mijn voetbalcarrière niet in de weg, integendeel! De meest gevolgde influencers ter wereld zijn trouwens voetballers..."

Een grote felicitatie aan Alexis voor dit uitzonderlijke avontuur, evenals aan alle bewoners die dit seizoen onvergetelijk hebben gemaakt 🫶♥️#secretstory pic.twitter.com/N3opkuizCL — TF1 (@TF1) 19 juni 2024

Voetbal, de prioriteit

"Ik verdien al 6 jaar mijn brood met voetballen, voetbal is altijd mijn prioriteit geweest. Veel spelers hebben daarnaast een professionele activiteit om zich voor te bereiden op de toekomst! Maar ze worden niet beoordeeld op die activiteit, maar wel als voetballers." Voetbal is zijn prioriteit. "Wat mij motiveert om gefocust te blijven op voetbal? Ik heb geen motivatie nodig om me op voetbal te concentreren: het feit dat ik voetballer ben, motiveert me al sinds ik me kan herinneren!"

Naast het bereiken van een nieuw niveau in zijn voetbalcarrière, heeft deze transfer Alexis André Jr. ook dichter bij zijn partner Zoé Brunet gebracht. Zij werd vooral bekend als eerste ere-dame bij de Miss België-verkiezing in januari 2018 en is ook presentatrice voor het mediaplatform SPIT van RTBF. "We zijn erg verliefd en ik wilde in België spelen om dichter bij haar te zijn, zodat we samen konden gaan wonen. We steunen elkaar in onze projecten."

Ik ben niet gerekruteerd om volgers mee te brengen

Alexis André Jr. benadrukt dat hij niet is gerekruteerd vanwege zijn invloed op sociale media, maar dat zijn spelkwaliteiten ervoor zorgden dat hij bij stamnummer 4 kon spelen: "De absolute prioriteit is het sportieve aspect. Weet je, toen coach Englebert me een test liet afleggen en hij en de keeperstrainer concludeerden dat de test geslaagd was, hadden ze mijn video's gezien (...). Ik ben niet gerekruteerd om volgers te brengen waar ze niets van wisten, maar om te voetballen. Dat was heel belangrijk voor mij!"