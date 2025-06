Cristiano Ronaldo slaat weer toe en stuurt Portugal van Roberto Martínez naar de finale van de Nations League

Portugal heeft Duitsland met 1-2 verslagen in de halve finale van de Nations League. Een prachtig doelpunt van Conceição en een goal van Ronaldo bezorgen de Portugezen een plek in de finale... en een nieuw record voor hun legende.

Portugal heeft Duitsland met 1-2 verslagen in de halve finale van de Nations League in de Allianz Arena. De Duitsers hadden echter de score geopend aan het begin van de tweede helft dankzij een mooie actie van Florian Wirtz die een perfecte voorzet van Joshua Kimmich met het hoofd benutte.

Maar de Portugezen reageerden met karakter. Na een uur spelen, schoot Francisco Conceição prachtig van buiten het strafschopgebied. De bal belandde in de kruising. Een prachtig doelpunt dat Portugal op het juiste moment terugbracht in de wedstrijd.

En zoals al zo vaak in het verleden, was het Cristiano Ronaldo die de wedstrijd deed kantelen. Een paar minuten later scoorde hij de 1-2. Een knappe afwerking, vol kalmte. Dankzij hem zal Portugal de finale spelen op zondag, tegen Frankrijk of Spanje.

Wat een doelpunt van Cristiano Ronaldo!! pic.twitter.com/iZWyCs8fgU — Darian (@tweetsbydarian) June 4, 2025

Deze avond is nog specialer voor CR7. Hij heeft nu 137 doelpunten voor Portugal en 937 in zijn carrière. Verbazingwekkende cijfers voor een legende die geschiedenis blijft schrijven.

Ronaldo heeft ook een persoonlijke vloek doorbroken. In vijf wedstrijden tegen Duitsland had hij nog nooit gewonnen. Dat is nu veranderd, en hoe.