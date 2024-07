Gentse Feesten light: Buffalo's maken zonder echt te overtuigen terugwedstrijd tegen Vikingur overbodig

KAA Gent heeft zijn eerste opdracht in de Conference League tot een goed einde weten te brengen. Zonder echt te moeten overtuigen maakte het een vroege achterstand tegen Vikingur uit de Faroër goed en zo pakt het een goede uitgangspositie richting volgende week.

Vooraf was er veel te doen over Julien De Sart, die een aanbieding uit Qatar heeft gekregen en daar op zou willen ingaan. Woensdag was hij een dagje afwezig op training, maar donderdag zat hij gewoon in de selectie en hij mocht zelfs in de basis starten van Wouter Vrancken.

De oefenmeester koos verder voor nieuwkomer Gudjohnsen, terwijl ook Yokota en Surdez in de basis werden gedropt. Kersverse nieuwkomer Delorge zat op de bank, maar zou mogen invallen. In doel kreeg Roef de voorkeur.

Moeilijke eerste helft en snelle tegengoal zorgen voor problemen

De Buffalo's wilden de bezoekers meteen tegen de muur drukken en uitpakken met een snelle voorsprong, maar een bedrijvige Hong en De Sart zagen hun schoten geblokt worden. Aan de overkant was het bij de eerste de beste corner wél raak: Nielsen kon een afvallende bal tegen de touwen drukken.

Gent was nochtans al gewaarschuwd geweest, want ook in de eerste minuut hadden de bezoekers al gescoord, maar door een botsing met onder meer Roef werd dat doelpunt gelukkig voor de Buffalo's afgekeurd.

© photonews

© photonews

Voor de wedstrijd was er door de supporters die te voet of met de fiets kwamen de nodige muziek te horen vanop een partyboot op de Ringvaart voor het stadion, maar een echt feestje werd het allerminst op het veld en voor de betere chemie moest je zeker in de eerste helft aan de overkant van de Ottergemsesteenweg bij Eastman zijn.

De Buffalo's speelden vrij ongeïnspireerd en hadden het lange tijd moeilijk om door het pantser van de bezoekers heen te komen. Toch zou het uiteindelijk wel nog een vrij makkelijke overwinning worden voor Gent.

Gent maakt het na de rust wél af

Hong maakte er via een afvallende bal snel 1-1 van, na de pauze werden de kansen alsnog in doelpunten omgezet. Sven Kums kon na een een-tweetje met Hong de thuisploeg eindelijk op voorsprong zetten.

De Sart mocht vanop de stip alle twijfels wegnemen, nadat de bezoekende doelman Reynatrod een hoge voorzet liet schieten kon Hong zijn wedstrijd zelfs nog bekronen met een wel erg makkelijk tweede doelpunt. 4-1, de terugwedstrijd volgende week is er eentje met een goede uitgangspositie.