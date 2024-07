Sven Kums maakt zich zorgen en heeft boodschap richting Gent-bestuur

Afgelopen winter vertrokken Emmanuel Gift Orban, Hugo Cuypers en Malick Fofana uit de Arteveldestad, nu vertrekt ook Tarik Tissoudali bij de Buffalo's. En er zijn nog een aantal spelers die zouden kunnen vertrekken.

Tarik Tissoudali is op weg naar de exit en zit vrijdag normaliter op het vliegtuig richting Griekenland en PAOK Saloniki. Maar daar zou het niet bij blijven, want Julien De Sart heeft een aanbieding uit Qatar gekregen.

"Een voetbalcarrière is kort", beseft Sven Kums dat je soms de kansen moet grijpen als ze zich voordoen. "Of ik het op zijn leeftijd zou gedaan hebben? Geen idee, het zijn zaken die je voor jezelf altijd moet uitmaken op het moment zelf."

© photonews

"Ik ken ook de details niet van zijn aanbod uit Qatar. Het is niet aan mij om te oordelen, uiteindelijk ben ik ook een keertje vertrokken. De Sart is hier in ieder geval enorm graag gezien en we zouden hem missen als hij zou vertrekken."

Sven Kums hoopt op versterkingen

Naast De Sart en Tissoudali is er ook nog aandacht voor Matias Fernandez-Pardo. En dus is het voor Sven Kums duidelijk: er zal ook inkomend nog wel wat moeten gebeuren om ook dit seizoen te kunnen meespelen voor het allerhoogste.

Na de zege tegen Vikingur drukte hij zijn zorgen uit: "In vergelijking met het begin van vorig seizoen zijn we toch wel wat van onze offensieve weelde verloren. Ik hoop dat er nog wat bijkomt, zeker als er nog mensen zouden vertrekken. Het is eigen aan een transfermercato dat het snel kan gaan."