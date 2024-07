'Na Leverkusen en Roma klopt nieuwe topclub aan in Gent: gesprekken opgestart om goudhaantje voor miljoenen weg te snoepen'

Wouter Vrancken maakte zich donderdagavond nog sterk dat er tegen zondag vermoedelijk weinig zou veranderen qua transfers bij KAA Gent. Maar mogelijk draait dat enigszins anders uit, want de aandacht voor Matias Fernandez-Pardo groeit met de minuut.

Tegen Vikingur mocht Matias Fernandez-Pardo in de tweede helft invallen. Door het vertrek van Tarik Tissoudali is hij opnieuw een plaatsje gestegen in de pikorde bij de Buffalo's. Toch lijkt hij ook te gaan vertrekken, al verwacht Wouter Vrancken geen doorbraak in enig dossier de komende dagen.

Matias Fernandez Pardo viel afgelopen seizoen erg op bij KAA Gent tijdens de play-offs. Europese ploegen hebben dit niet over het hoofd gezien en dus zijn ze volop aan het proberen om hem zo snel mogelijk in te lijven.

Een jaar geleden begon Matias Fernandez Pardo het seizoen bij Jong KAA Gent in Eerste Nationale. Door het vertrek van onder meer Hugo Cuypers en Gift Orban afgelopen winter kwam hij alsnog in de A-kern terecht en kreeg hij kansen onder Vanhaezebrouck.

Minstens tien miljoen euro?

De Belgische U19-international scoorde zeven doelpunten en gaf twee assists in 10 wedstrijden in de Europe Play-off. En dat heeft hem ook de interesse van heel wat grote topclubs uit het buitenland opgeleverd.

Bayer Leverkusen, AS Roma en AC Milan roerden zich al, maar volgens Italiaanse bronnen zou Lazio nu de gesprekken zijn opgestart. Het jonge talent ligt nog tot 2026 onder contract bij KAA Gent. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 3 miljoen euro, maar de Buffalo's zouden op zo'n 10 tot 15 miljoen euro rekenen.