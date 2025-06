Philippe Clement kent hem goed: 'KVC Westerlo denkt aan opvallende naam om Timmy Simons te vervangen'

De toekomst van Timmy Simons bij KVC Westerlo is erg onzeker. De club heeft zijn oog ondertussen al laten vallen op een eventuele opvolger.

De kans bestaat dat Timmy Simons volgend seizoen niet langer trainer is van KVC Westerlo. Er zal meer duidelijkheid volgen over de situatie, maar zulke geruchten eindigen vaak op een beëindiging van de samenwerking.

Hij ligt nog één jaar onder contract, maar Westerlo kijkt toch al uit naar een nieuwe coach. De club is uitgekomen bij een opvallende naam om het eventueel over te nemen van Simons.

Gazet van Antwerpen meldt namelijk dat Issame Charaï in beeld is om de eventuele opvolger te worden van Simons. Hij werkt nu bij Rangers FC als assistent-coach.

Dat was hij er eerder ook onder Philippe Clement, voor zijn ontslag. Charaï was eerder al T2 bij STVV, OH Leuven en Beerschot. Nu zou hij zijn kans als hoofdtrainer willen wagen.

Als speler was hij actief bij onder meer KV Mechelen, Lierse en STVV. Het blijft dus afwachten wat er staat te gebeuren bij de Kemphanen, die heel wat interesse tonen.