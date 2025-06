Na het mislopen van Ivan Leko: 'Antwerp wil andere coach wegkapen bij andere JPL-club'

Antwerp zoekt een nieuwe coach na het vertrek van Andries Ulderink. Na een mislukte poging bij Ivan Leko komt nu Rik De Mil in beeld. De coach van Charleroi maakte indruk en is een serieuze piste geworden voor The Great Old.

Antwerp is op zoek naar een nieuwe trainer, nadat besloten werd om niet verder te gaan met Andries Ulderink. De Nederlander werd onlangs al gespot bij Cape Town FC, waar hij aan de slag zou zijn gegaan. The Great Old toonde interesse in Ivan Leko, waarvan bekend was dat hij niet bij Standard zou blijven. Uiteindelijk koos de Kroatische trainer voor een avontuur bij KAA Gent, waardoor de zoektocht moest verdergezet worden. Nu hebben ze op de Bosuil hun oog laten op Rik De Mil, coach van Charleroi. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Hij deed het afgelopen seizoen verrassend goed bij de Waalse club. Charleroi eindigde als eerste in de Europe Play-offs, enkele speeldagen voor het einde van de reguliere competitie. Nadien werd er een barragewedstrijd gespeeld, tegen Antwerp, voor het laatste Europese ticket. Dat ging Charleroi op de Bosuil halen door er met 1-2 te winnen van The Great Old. Antwerp, dat graag een Belgische trainer zou willen, is onder de indruk van De Mil. De piste is nu concreet geworden, maar aangezien de coach nog een jaar contract heeft bij Charleroi zal het niet makkelijk worden om hem los te weken. Onlangs zei Bayat nog bij La Dernière Heure dat De Mil zou blijven volgend seizoen...