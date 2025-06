Franky Van Der Elst velt duidelijk oordeel na negatieve reacties van RWDM-fans over nieuw logo

RWDM is niet meer. De club gaat nu door het leven als Daring Brussel en doet dat ook met een nieuw logo.

De supporters van RWDM zijn niet te spreken over de nieuwe naam en het nieuwe logo dat de club voortaan krijgt. Ze laten hun ongenoegen meer dan horen.

“Voorzitter John Textor is de Trump van het voetbal. Hij is geen voorzitter die iets van voetbal kent, voor hem draait alles om geld”, klinkt het bij een fan aan Sporza.

“Het is nu 6 juni en we hebben geen nieuwe trainer en geen nieuwe spelers. We hebben niets, maar ze komen wel - ongevraagd - met een ‘nieuw project’. Ze zeggen dat ze er al jaren mee bezig zijn. Daar kan ik nauwelijks iets van geloven.”

“Als je het nieuwe logo vergelijkt met het oude. Dat is belachelijk. In plaats van op de transfermarkt op zoek te gaan naar spelers, zijn ze beginnen te tekenen. Zijn ze hiervoor betaald? De club is van Molenbeek en we blijven van Molenbeek. Brussels heeft ook niets te zoeken in onze naam.”

RWDM heeft één van de mooiste logo's van België

Franky Van Der Elst toont begrip. “Als dat allemaal zonder overleg gebeurt, is dat pijnlijk. Dat logo was fantastisch mooi, één van de weinigen in België die nog ergens op trekken. Daar moet je gewoon van afblijven”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Een nieuwe naam en logo zullen de problemen van de club niet oplossen of voor meer sponsors zorgen. “Textor moet vooral meer investeren en geen derdeknoopsgatvoetballers uit Botafogo of Lyon sturen. Hij moet mensen die de club kennen hun ding laten doen.”