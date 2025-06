Voorzitter van Lokeren-Temse haalt enorm uit naar licentiecommissie en schuwt grote woorden niet

Bij Lokeren-Temse is iedereen blij met het nieuwe contract voor Radja Nainggolan. Voorzitter Hans van Duysen maakte van de gelegenheid gebruik om zwaar uit te halen over de licenties.

Lokeren-Temse kreeg geen licentie voor 1A en tekende daartegen beroep aan, maar uiteindelijk trokken ze dat weer in omdat het volgens de voorzitter allemaal te kostelijk is.

Van Duysen stelt zich echter openlijk vragen bij de werking van de licentiecommissie. “Als je licenties uitdeelt aan clubs die in de zomer al failliet zijn (SK Deinze en KV Oostende, red.) en enkele maanden later effectief de boeken neerleggen, dan zou ik mijn ontslagen indienen”, is hij snoeihard in Het Laatste Nieuws.

Er zijn te veel regeltjes en normen, zo oordeelt hij. “Ons dossier bewijst dat velen daarvan op de schop moeten. Niet veranderen, hé. Weg ermee. Zoveel clubs krijgen licenties en worden budgettair goedgekeurd, terwijl wij worden afgestraft op details. Het Belgisch voetbal is rot.”

Lokeren-Temse wil licentie voor 1A

Hij ziet dan ook geen problemen om met Lokeren-Temse een licentie voor 1A te krijgen. De nodige werken zijn uitgevoerd en volgend seizoen wordt de licentie opnieuw aangevraagd.

Maar eerst mag Van Duysen genieten van het feit dat hij Radja Nainggolan wist te overtuigen om een jaartje bij te tekenen bij Lokeren-Temse.