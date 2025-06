'KRC Genk kan cashen: spits op weg naar Bundesliga'

De gesprekken tussen Andi Zeqiri en Borussia Mönchengladbach staan nog in de kinderschoenen. Toch zou de Duitse club aanzienlijke interesse tonen.

Een vertrek van Andi Zeqiri bij Standard deze zomer lijkt onvermijdelijk: de Zwitser zou te duur worden voor de Luikse club. Na zijn terugkeer bij KRC Genk na zijn uitleenbeurt aan de Rouches, zijn de Limburgers van plan hem te verkopen tijdens de zomermercato.

Maar waar zou hij dan kunnen tekenen? De in Lausanne geboren speler trekt de aandacht in Duitsland volgens Sacha Tavolieri. Borussia Mönchengladbach zou interesse tonen in de 25-jarige doelpuntenmaker.

We weten nu een beetje meer over de inhoud van de onderhandelingen: de Duitse club heeft informatie ingewonnen over zijn situatie. De voorwaarden van een mogelijke overeenkomst zijn ook al verkend. De gesprekken zitten op dit moment nog in de beginfase, maar de club heeft hem toch bovenaan haar korte lijst gezet.

Een andere club is ook genoemd als geïnteresseerde partij. Deze geruchten moeten echter met een korreltje zout genomen worden. Volgens het Zwitserse medium SFM Football heeft RSC Anderlecht de speler ook in het vizier.

Deze zaak zou deze zomer enorm kunnen veranderen. Dit zal nauwlettend moeten worden gevolgd, maar hoe dan ook, de kans dat Andi Zeqiri bij KRC Genk blijft is zeer klein.