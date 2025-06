Club Brugge bood Rode Duivel contract aan: "Maar dat was enkel uit beleefdheid"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels bekampen Noord-Macedonië op vrijdag en dat zal met Thomas Meunier als aanvoerder zijn. De rechtsachter, die tegenwoordig bij het Franse Lille speelt, kreeg vorig jaar een aanbieding van ex-ploeg Club Brugge.

Thomas Meunier is ondertussen 33 jaar oud, maar denkt nog niet aan stoppen. Bij Lille speelde hij in bijna alle wedstrijden in de Ligue 1. Vrijdagavond zal hij de Rode Duivels als aanvoerder leiden tegen Noord-Macedonië.

De positieve periode waarin hij nu zit, staat in schril contrast met anderhalf jaar geleden. Toen verliet hij na een moeilijk periode het Duitse Borussia Dortmund als vrije speler. Uiteindelijk ging hij aan de slag bij Trabzonspor in Turkije. Maar ook Club Brugge deed hem een aanbieding.

Daar kijkt Meunier nu op terug bij Het Nieuwsblad. "In januari 2024 heeft Vincent Mannaert me een aanbieding gedaan. Maar ik voelde dat hij dat enkel deed uit beleefdheid. Dat was jammer, maar ik verwijt hem niets", aldus Meunier.

Zelf zag hij een terugkeer naar Brugge wel zitten. Tussen 2011 en 2016 verdedigde hij al de kleuren van Club. "Maar een terugkeer paste niet in hun filosofie. Club investeert in jonge spelers om die dan met winst te kunnen verkopen, dat is bij mij niet het geval", ging de rechtsachter verder.

Na enkele maanden bij Trabzonspor vond Meunier uiteindelijk onderdak bij Lille. Vrijdagavond trekt hij voor de zeventigste keer het shirt aan van de nationale ploeg.