Tissoudali neemt afscheid van de fans, Wouter Vrancken laat zich uit over de zaak én andere transferdossiers

De kogel is door de kerk. Tarik Tissoudali speelt komend seizoen niet langer voor KAA Gent. Zijn verhoopte transfer is zo goed als rond. Donderdagavond nam hij afscheid van de supporters in Gent.

Meteen na de wedstrijd kwam Tarik Tissoudali - die tijdens de wedstrijd in de tribunes zat - de fans nog even groeten. Hij nam de grote vlag uit de sfeertribune en wapperde onder luid gejuich van de supporters nog een keertje mee.

Het is ook meteen het laatste wapenfeit van de aanvaller voor de Buffalo's, want vrijdag zit hij normaal gezien op een vliegtuig naar Griekenland, waar hij nog deze week een contract zal tekenen voor PAOK Saloniki - meteen het einde van een tijdperk.

De Marokkaanse international tekent in Griekenland een contract voor twee seizoenen, met ook nog eens een optie voor een extra seizoen. PAOK was vorig jaar de Griekse landskampioen en drong al eventjes aan bij KAA Gent op een transfer.

Geen andere transfers de komende dagen?

"We zijn altijd realistisch geweest dat er nog verschuivingen zouden zijn. Als we het over het weekend gaan qua timing, dan is het opnieuw dicht bij een Europese wedstrijd enzovoort. Een ideaal moment om te vertrekken zal er nooit zijn", liet ook Wouter Vrancken zich uit over de situatie.

"Met Tarik is het allemaal heel snel gegaan, het is goed dat hij nog even afscheid heeft kunnen nemen voor de waarde die hij heeft betekend voor de club. Ik verwacht tegen zondag niets meer qua vertrekkers. We weten wat er speelt rond Julien, geen idee hoe daar verandering zal in komen."