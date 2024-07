Nu echt het einde van een tijdperk? Sterkhouder KAA Gent heeft akkoord over vertrek naar buitenland

KAA Gent kan deze zomer nog enkele spelers zien vertrekken. Eentje die bij een goed bod weg mag is Tarik Tissoudali. Er lijkt nu schot in de zaak te zijn gekomen, waardoor we stilaan naar het einde van een tijdperk aan het evolueren zijn.

KAA Gent zag afgelopen winter met Malick Fofana, Hugo Cuypers en Emmanuel Gift Orban al veel van zijn aanvallend geweld vertrekken. Daardoor rekende het in het slot van de competitie vooral op Tarik Tissoudali.

Aangevuld met Matias Fernandez-Pardo, een invalbeurt hier of daar van nieuwkomers als Momodou Sonko of Franck Surdez en de laatste speelminuten van Laurent Depoitre bij de Buffalo's vormde hij de aanval bij Gent.

Ondertussen zag de club ook nog eens onder meer Jorthy Mokio vertrekken, terwijl er met Paul Nardi een doelman transfervrij vertrok. Aan inkomende zijde is er tot op heden ook nog niet al te veel gebeurd, al zijn er wel twee nieuwe aanvallers gekocht.

Andri Gudjohnsen kwam over van het Deense Lyngby, Max Dean kwam dan weer over van MK Dons. Beiden zijn prille twintigers en moeten daardoor misschien wel de nieuwe generatie van KAA Gent definitief inzetten.

Veranderingen aan de top én op het veld

Buiten het vertrek van Hein Vanhaezebrouck en de komst van Wouter Vrancken als coach gebeurde er nog heel wat in de bestuurskamers. Michel Louwagie kreeg een andere rol, Sam Baro zwaait ondertussen de plak in de Planet Group Arena (en dus niet langer de Ghelamco Arena).

Nu gaat er nog een sterkhouder de club verlaten. Tarik Tissoudali kon op de op interesse van PAOK en Al Shabab rekenen. De Grieken hebben ondertussen al gesprekken opgestart met de speler om een transfer te regelen.

KAA Gent staat op zijn beurt open voor een transfer, want Tissoudali is wel degelijk een van de spelers die mag vertrekken bij de Buffalo's. Hij heeft wel nog een contract tot juni 2026 in de Arteveldestad en dus kan Gent onderhandelen.

Tissoudali heeft volgens Griekse bronnen ondertussen een principeakkoord gevonden met PAOK Saloniki. Nu is het aan de Griekse kampioen om een vergelijk te vinden met de Buffalo's, die niet moeilijk zullen doen.

Stevige statistieken van ervaren spits

Voor de 31-jarige Amsterdamse Marokkaan zou het een einde kunnen worden aan zes jaar in België. In 2018 kwam hij van Le Havre naar Beerschot, waar KAA Gent hem 2,5 jaar later opkocht voor 750.000 euro.

In die jaren zette hij waanzinnige statistieken neer binnen ons land. Afgelopen seizoen was hij nog goed voor 21 goals en 12 assists in 51 wedstrijden over alle competities heen, over zes jaren heen gaat het over 76 goals en 41 assists in 213 wedstrijden - en dan was hij nog lange tijd out met een kruisbandblessure.