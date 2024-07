Onderhandelingen lopen goed, Gent bijna opnieuw een sterkhouder kwijt? "Hij was niet voor niets de beste Buffalo vorig seizoen"

Julien De Sart scoorde een strafschop tijdens de match van KAA Gent tegen Vikingur. Was dat meteen zijn laatste wapenfeit als Buffalo? De toekomst zal het moeten uitwijzen, maar het zou zomaar kunnen.

"We zijn altijd realistisch geweest dat er nog verschuivingen zouden zijn. Als we het over het weekend gaan qua timing, dan is het opnieuw dicht bij een Europese wedstrijd enzovoort. Een ideaal moment om te vertrekken zal er nooit zijn."

"Ik verwacht tegen zondag niets meer qua vertrekkers. We weten wat er speelt rond Julien De Sart, geen idee hoe daar verandering zal in komen", was Wouter Vrancken duidelijk in zijn analyse na de wedstrijd tegen Vikingur die met 4-1 werd gewonnen.

© photonews

De Sart zondag nog tegen Kortrijk en/of volgende week in Vikingur? Het kan, maar het is niet zeker. Temeer de onderhandelingen met het Qatarese Al-Rayyan volgens Sacha Tavolieri voorspoedig zouden zijn verlopen.

Kums zal De Sart missen

De kans dat er dus snel een deal komt rond de middenvelder mag nog altijd niet worden uitgesloten. En dan weten ze dat ze hem zullen missen bij KAA Gent. Dat liet ook kapitein Sven Kums blijken na de wedstrijd tegen Vikingur.

"Hij is geliefd bij de supporters en is niet voor niets vorig seizoen uitgeroepen tot beste Buffalo. Want hij was ook gewoon de beste vorig seizoen. Dat zou zeker een aderlating zijn als hij zou vertrekken", beseft Kums maar al te goed.