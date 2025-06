Bezorgde en boze fans kunnen er absoluut niet mee lachen: RWDM verdwijnt en grijpt terug naar heel bijzonder stamnummer

Er was een paar maanden geleden al even sprake van, maar nu zit het er echt aan te komen. Diverse bronnen op de sociale media geven aan dat RWDM onder die naam zou gaan verdwijnen en opnieuw Daring Brussel zou worden.

We mogen spreken van een echte revolutie. Eigenaar John Textor is niet vies van vreemde plannen of beslissingen, maar nu gaat hij wel héél ver. RWDM zou namelijk onder die naam gaan verdwijnen en opnieuw Daring Brussel worden.

Het stamnummer twee zou ondertussen ook al zijn gekocht door Textor om zo de plannen snel te kunnen doorvoeren. RWDM wordt dus wel degelijk opnieuw Daring Bruxelles, als eerbetoon aan de beroemde Brusselse club.

Veel reacties

Er zijn meteen wel al wat reacties binnengelopen van bezorgde supporters, die het stilaan beu zijn om het speeltje van Textor te zijn of minstens die perceptie te voelen. Zij spreken dan ook van een erg triestige dag in de geschiedenis.

Demain, il y aura quelque chose qui m'obligera à prendre du recul sur certaines choses. Vous comprendrez par vous même. — 𝐑𝐖𝐃𝐌 𝐅𝐢𝐝𝐞𝐥𝐬 🇾🇪 (@RWDM_Fidels) June 5, 2025

Our “president” just changed our logo and name without any respect for our club’s history and supporter. — RWDM d’Italie 🇮🇹🇧🇪🔴⚪️⚫️ (@Fredrwdm) June 5, 2025

Si on additionne ceux du Racing, du Daring et du RWDM, c'est le G5 direct. Sérieux, c'est quoi encore cette textorerie? On ne va pas un jour arrêter de considérer tous ces gens comme de joyeux allumés et plutôt s'intéresser à toutes ces embrouilles? — Live From Liege (@LiveFromLiege) June 5, 2025

Il nous fait le même coup que Vermeersh. Ca me dégoûte!!!!! Pourquoi mon père m'a emmené voir ce club quand j'étais jeune...que des désillusions. — M.C (@Michael55952939) June 5, 2025

Met Daring Brussel wordt teruggekeerd naar een oude pijler in het Belgisch voetbal. We nemen er een deeltje uit van onze gewezen zoektocht naar de laagste stamnummers:

Daring Club de Bruxelles werd namelijk 'pas' in 1895 opgericht, maar kreeg uiteindelijk toch stamnummer 2 omdat het al snel (1900) fuseerde met Brussels Football Club, dat al van 1889 had bestaan en zo ouder was.

Erelijst:

Landskampioen in 1912, 1914, 1921, 1936 en 1937

Bekerwinnaar in 1935