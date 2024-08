Matisse Samoise vertelt zelf hoever het nu staat met een mogelijk vertrek bij KAA Gent

Julien De Sart is vertrokken bij KAA Gent. Wouter Vrancken houdt alvast zijn adem in, want er zijn nog wat mannen die de ploeg zouden kunnen verlaten.

KAA Gent wou eerst niet, maar werkte dan toch mee aan de lucratieve transfer die Julien De Sart richting Qatar kon maken. De club verloor daarmee de draaischijf voor de komende jaren die nog maar net had bijgetekend. Maar De Sart zou lang niet de enige sterkhouder kunnen zijn die de ploeg verlaat. Er circuleert een lijstje met namen van mogelijke vertrekkers. Daarop staat ook Matisse Samoise die aan het laatste jaar van zijn contract begint. Voorlopig denkt hij nog niet aan bijtekenen. In een gesprek met Het Nieuwsblad vertelt hij zelf hoe het zit met een nakend vertrek bij KAA Gent. Voorlopig lijkt hij ook geen vaste basispion te zijn bij Wouter Vrancken “Het is nog wat afwachten”, klinkt het. “Op dit moment kan ik alleen hard blijven werken en me zo in de ploeg proberen te knokken. Een transfer? Op dit moment denk ik alleen aan Gent en we zien wel wat er komt. Ik sta open voor alles. Natuurlijk ben je er wel mee bezig, dat is normaal als je nog maar een jaar contract hebt.” De rust zou groter zijn met wat meer zekerheid over zijn toekomst. “Nee, ik voel me niet onrustig, maar als je weet wat er komt, krijg je automatisch toch meer rust”, probeert hij het onderwerp vakkundig te ontwijken. Als hij vlak af gevraagd wordt hoe het kan lopen de komende weken, is Samoise toch een pak duidelijker. “Nee, ik weet niet of ik binnen vijf weken nog speler ben van KAA Gent”, repliceert hij meteen.