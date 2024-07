Dat zag er niet goed uit: KRC Genk krijgt meteen flinke domper te verwerken in eerste competitiewedstrijd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk speelde zondagnamiddag haar eerste competitiewedstrijd tegen Standard. De Limburgers kregen al in de eerste helft een flinke domper te verwerken.

De Jupiler Pro League werd dit weekend weer op gang getrapt. Standard en Racing Genk keken elkaar zondagnamiddag in de ogen.

Bij de thuisploeg ontbraken nog enkele spelers wegens blessures en de Copa America die onlangs afliep. Coach Thorsten Fink moest nog niet echt puzzelen, maar kon toch al zijn beschikbare spelers gebruiken.

De wedstrijd tegen Standard verliep redelijk rustig, de eerste helft kon zelfs best saai genoemd worden. Maar niet alles ging volgens plan...

Na iets meer dan een halfuur spelen bleef Ken Nkuba plots liggen nadat hij een pass had gegeven. Best opvallend, aangezien er geen enkel contact was met een tegenstander.

Hij greep meteen naar de knie, maar na wat verzorging kwam hij toch terug het veld op. Twee minuten later ging hij weer zitten en was het duidelijk dat zijn wedstrijd gedaan was. Nog voor Fink een vervanger het veld kon opsturen, trok Nkuba al naar de kleedkamers. Goed zag het er niet uit...