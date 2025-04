Toch wel zware domper voor Genk: cruciale speler is waarschijnlijk weken out

Racing Genk krijgt een serieuze opdoffer in aanloop naar de topper tegen Anderlecht. Jarne Steuckers, een van de smaakmakers dit seizoen, liep deze week op training een enkelblessure op en is daardoor onbeschikbaar voor het duel op het veld van paars-wit.

De rechterflankspeler zal ook nadien waarschijnlijk nog enkele weken buiten strijd zijn. Steuckers kwam vorige zomer over van STVV en groeide onder coach Thorsten Fink uit tot een vaste waarde.

Met acht doelpunten en zeven assists in 31 wedstrijden was hij een belangrijke schakel in het aanvalsspel van de competitieleider. Zijn afwezigheid is dan ook een sportieve aderlating voor de Limburgers.

Intussen is wel duidelijk dat Noah Adedeji-Sternberg de positie van Steuckers zal innemen. De Belg met ook Duitse roots, die eerder al sterke invalbeurten liet zien, krijgt zo zijn kans in de basis. Adedeji-Sternberg is een snelle en technisch onderlegde speler die met zijn acties voor dreiging moet zorgen op de rechterflank. En Genk heeft Yira Sor nog achter de hand.

Ook centraal op het middenveld moest Fink schuiven met zijn pionnen. Ibrahima Sory Bangoura is niet helemaal fit met een lichte enkelblessure. Zijn rol wordt overgenomen door Niklas Sattlberger, de Oostenrijkse controleur die al meerdere keren bewees dat hij het ritme van topwedstrijden aankan.

De blessures zetten de Genkse selectie onder druk, maar de Limburgse kern is wel breed genoeg. En ze spelen met een vertrouwen van de leider.