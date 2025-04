Marc Degryse enorm onder de indruk van titelkandidaat: "Chapeau voor die hele club"

Er was afgelopen weekend één Champions' Play-offs-club die voor het tweede weekend op rij uitpakte: Union SG. De Brusselaars wonnen alweer zonder problemen, dit keer van KAA Gent.

Union SG speelde net als het weekend voordien als eerste in de Champions' Play-offs. Opnieuw konden de Brusselaars druk zetten op hun rivalen door overtuigend te winnen.

Ze boekten een knappe 0-3 zege op het veld van KAA Gent, al had de score zelfs nog verder kunnen uitlopen na grote gemiste kansen en afgekeurde doelpunten. Marc Degryse is in ieder geval enorm onder de indruk.

"Union was in Gent onverwoestbaar", begon hij bij Het Laatste Nieuws. "Zij maakten toch weer indruk op mij. Hun 0-2 was een pareltje. Zowel qua opbouw als qua afwerking van Ivanovic. Het balbezit van Union is om duimen en vingers van af te likken."

Hij sloot af met enkele mooie woorden voor de Unionisten. "Chapeau voor die hele club. Voor de scoutingscel om steeds de goede spelers te vinden, voor het bestuur om Pocognoli de tijd te geven om de ploeg te kneden, en voor Pocognoli zelf om tot dit voetbal te komen. Union blijft gewoon doorgaan."

De Brusselaars staan met 34 punten nog steeds op de derde plaats in het klassement. Dit weekend zouden ze kunnen profiteren van puntenverlies van KRC Genk of Club Brugge, die het tegen elkaar opnemen. Zelf speelt Union de Brusselse derby tegen Anderlecht in het Dudenpark.