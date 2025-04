Er is nieuws over Carmen Pfaff, vrouw van Jean-Marie: voor het eerst sinds 2023

Het bleef lange tijd stil rond Carmen Pfaff, maar zaterdagavond was ze nog eens op de rode loper te zien. Samen met haar man, Jean-Marie, verscheen ze bij de première van Burlesque.

Carmen Pfaff is de voorbije jaren grotendeels uit de spotlights verdwenen. In 2023 kreeg ze af te rekenen met een zware hersenbloeding en nadien een brutale homejacking, wat haar leven volledig overhoop haalde.

Ze hield er mentale en fysieke littekens aan over. "Ik werd opgesloten in het toilet en ze hebben me geslagen op mijn hoofd, aan de kant van mijn hersenbloeding", vertelde ze in een eerder interview bij HLN.

"Ik heb nog steeds last van een pijnlijke arm, maar het belangrijkste is dat ik er levend ben uitgekomen", klonk het toen nog. Maar afgelopen zaterdag liet Carmen zich opnieuw zien.

Samen met haar man woonde ze de première bij van ‘Burlesque’, een variétéshow in het Witte Paard in Blankenberge. Het was een speciale avond voor de twee.

In Blankenberge waren verder nog een hoop andere BV's te zien. Onder meer Gert Verhulst en Anderlecht-eigenaar Marc Coucke waren ook aanwezig.