Zenuwen lopen hoog op bij Essevee na mislopen van de leidersplaats: Sven Vandenbroeck kondigt intern gesprek aan na opstootje

Zulte Waregem heeft zondagavond de kans verkeken om de leidersplaats te grijpen in de Challenger Pro League. Tegen Seraing bleef Essevee steken op een doelpuntenloos gelijkspel.

Ondanks het overwicht en het belang van de wedstrijd, slaagde Essevee er niet in om echte dreiging te creëren. De afwerking bleef pover en uitgespeelde kansen waren schaars.

De druk leek voelbaar op het veld, al wilde trainer Sven Vandenbroeck dat niet volledig toegeven. “Ik weet eigenlijk niet of we echt last hadden van spanning", klonk het in Het Nieuwsblad. “De meeste jongens oogden rustig.”

Zenuwen monden uit in opstootje

Toch was er een duidelijk teken van frustratie toen een discussie tussen Gavriel en Diop over een vrije trap uitmondde in een opstootje. Diop stuurde Gavriel letterlijk wandelen.

“Zoiets kan gebeuren", gaf Vandenbroeck toe. “Maar dat spreken we dinsdag intern uit.”

De teleurstelling woog dubbel zwaar door de overwinning van concurrent La Louvière eerder die dag. Daardoor moest Zulte Waregem winnen in Seraing om de kloof te behouden, maar het bleef dus bij één punt. RWDM blijft leider met 57 punten, eentje meer dan achtervolgers Zulte Waregem en La Louvière.