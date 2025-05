Was dit wel het afscheid van Toby Alderweireld op de Bosuil? Filip Joos ziet nog een kans: "Ik sluit dat niet uit"

Het werd een heel mooi afscheid voor Toby Alderweireld in het Bosuilstadion. De eerste match zonder Tribune 2 was de laatste voor Mega Toby. Of toch nog niet? Er ligt misschien nog ergens wel een mogelijkheid, al wordt het krap.

Toby Alderweireld nam afgelopen zaterdagavond afscheid van de Bosuil. De centrale verdediger ademde de voorbije jaren Antwerp. De kathedraal staat op zijn been, twee jaar geleden was hij de man die voor de titel zorgde.

En dus kwamen alle mooie momenten de revue gepasseerd in het Bosuilstadion in Deurne-Noord. Een heel pakkend afscheid van en voor Toby Alderweireld, die in het slot van de wedstrijd nog even mocht invallen.

Desnoods op krukken

Enkele maanden geleden had hij bij zijn diagnose van zijn blessure gezegd dat hij desnoods op krukken zou spelen, maar er zeker nog eens bij wilde zijn voor Antwerp. En zo geschiedde in zijn afscheidsmatch.

Rest de vraag of het wel zijn laatste wedstrijd zal worden. Op 29 mei staat er op de Bosuil namelijk nog een levensbelangrijke barragewedstrijd voor Europees voetbal op het programma tegen Charleroi. Zou hij daar nog fit kunnen voor raken?

Wat tegen Charleroi?

"Ik vond het raar dat hij in de spits inviel", aldus Frank Boeckx in Extra Time. Waarschijnlijk omdat hij nog niet helemaal fit was volgens Vanhaezebrouck. "Er komt nog een belangrijke thuismatch aan, dan wilden ze hem zijn afscheid niet geven."

"Sluit je helemaal uit dat we hem daar ook nog eens tien minuten in de spits zien als het nog nodig zou blijken tegen Charleroi? Ik niet", opperde Filip Joos dan weer. Het zal kort dag worden, dat is een zekerheid.