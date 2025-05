Patro rekent op massale steun na zware nederlaag tegen Cercle en lanceert opvallende actie

Na de pijnlijke 1-5 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Cercle Brugge lijkt de promotie naar eerste klasse voor Patro nog maar een droom. Toch zet de club alles op alles om zijn supporters te blijven betrekken.

Voor de returnwedstrijd aanstaande vrijdag in het Jan Breydelstadion biedt Patro gratis tickets en gratis busvervoer aan voor wie de Kanaries wil blijven steunen. De inschrijving voor de gratis bussen verloopt volgens Het Belang van Limburg via het ticketingsysteem op tickets.patroeisden.com.

Supporters kunnen zich tot donderdag 22 mei 2025, 20.00 uur, aanmelden. De bussen vertrekken op vrijdag 23 mei om 16.45 uur vanaf het Patro Stadion in Maasmechelen, waar men zich vanaf 16.15 uur kan verzamelen.

De zware nederlaag in de heenwedstrijd kwam niet helemaal als een verrassing. Patro speelde tegen een tegenstander die duidelijk sterker was en zich in topvorm toonde. “We hebben gelukkig een mature groep die zich snel herstelt en weet dat zulke zaken tegen een sterke tegenstander kunnen voorvallen", zegt coach Stijn Stijnen.

Hoewel de achterstand groot is, weigert de club de handdoek in de ring te gooien. Stijnen beseft dat het bijna onmogelijk wordt om een 5-1 nederlaag weg te werken in het Jan Breydelstadion, maar opgeven is alvast geen optie voor hem.

De returnwedstrijd wordt zo een laatste kans voor Patro om zich van zijn beste kant te laten zien en afscheid te nemen van het seizoen met een positieve noot. De club hoopt alvast op een grote opkomst van de fans.