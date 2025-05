Kompany treurt, Anderlecht ziet oplossing voor nijpend probleem: terugkeer zo goed als rond

Vincent Kompany heeft bij Bayern München indruk gemaakt in zijn eerste maanden. Hij bracht structuur en rust in de club, maar dreigt nu twee belangrijke figuren uit zijn staf te verliezen. Zowel René Maric als Bram Geers staan op vertrekken. Die laatste naar Anderlecht.

Vooral het vertrek van Bram Geers naar RSC Anderlecht lijkt concreet. De Belgische club is in vergevorderde gesprekken met de 32-jarige fysieke coach, die eerder al samenwerkte met Kompany bij Anderlecht en Burnley. Geers wil om privéredenen graag terug naar België, al loopt hij heel hoog op met Kompany.

Voor Anderlecht zou de terugkeer van Geers een belangrijke stap zijn. De medische staf van paars-wit kwam dit seizoen onder vuur te liggen na een reeks spierblessures bij sleutelspelers. Geers wordt binnen de club heel hoog aangeschreven en zou opnieuw de fysieke voorbereiding onder handen moeten nemen om blessures te beperken.

Geers is bij Bayern meer dan zomaar een sporttrainer. Hij leidt geregeld de eerste dertig minuten van de training en is constant aanwezig op het veld. Zijn rol in de dagelijkse begeleiding van het team is cruciaal, en hij geldt als een vertrouwenspersoon van Kompany. Zijn vertrek zou dus zwaar wegen.

Ook assistent-coach René Maric wordt genoemd bij een nieuwe club. Hajduk Split heeft interesse in de 32-jarige Oostenrijker met Kroatische roots. De Kroatische topclub zoekt een opvolger voor Gennaro Gattuso en ziet in Maric een interessante kandidaat om voor het eerst als hoofdcoach aan de slag te gaan.

Toch lijkt een vertrek van Maric op korte termijn minder waarschijnlijk. Volgens BILD voelt hij zich goed bij Bayern en wordt hij intern beschouwd als een essentiële schakel tussen de analyse, het tactische plan en de spelersgroep. Maar als ook hij vertrekt, zou Kompany op korte tijd twee steunpilaren verliezen.