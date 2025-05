Contract verlengd, maar toch lijkt Standard-doelman op weg naar de uitgang

Mathieu Epolo brak dit seizoen door bij Standard Luik. Hij kende zeker geen feilloos seizoen en ging enkele keren stevig de mist in. Toch lijkt Standard nog enkele miljoenen aan hem te kunnen verdienen. Zijn contract is alvast verlengd met het oog op een verkoop deze zomer.

Standard heeft de verlengoptie in het contract van doelman Mathieu Epolo gelicht. De talentvolle keeper ligt nu nog twee seizoenen langer onder contract bij de Rouches. Epolo kreeg dit seizoen vol zijn kans, maar maakte ook de nodige fouten. Leergeld dat Standard de nodige punten kostte.

Na een poos op de bank, speelt Epolo in de Europe Playoffs terug zijn wedstrijden. En nu wordt zijn contract dus eenzijdig verlengd. Dat schrijft La Dernière Heure. De verlenging zou vooral zijn met het oog op een eventuele verkoop komende zomer.

Dat Standard op zoek is naar geld, is geen geheim. In die optiek is een jonge, beloftevolle speler gratis de deur uit laten lopen is niet de allerbeste zet. Dat doen de Luikenaars al met Lucas Noubi en Soufiane Benjdida. Een soortgelijk scenario met Epolo willen ze kost wat kost vermijden.

Eerder kondigde transferwatcher Sacha Tavolieri al aan dat Epolo in het uitstalraam is geplaatst. Er zou sprake zijn van interesse uit Engeland en Frankrijk. Met RC Lens als voornaamste kandidaat.

Feit is wel dat Standard dan opnieuw op zoek zal moeten gaan naar een eerste keeper. Gavin Bazunu keerde vroegtijdig terug naar Southampton na het oplopen van een blessure. Enkel Laurent Henkinet schiet dan nog over als doelman met ervaring.