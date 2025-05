Greenkeepers aan het werk: zo houden voetbalclubs hun velden speelklaar voor het nieuwe seizoen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het voetbalseizoen is nog niet helemaal voorbij, maar achter de schermen zijn de greenkeepers al volop bezig met de voorbereiding op de zomer. In heel wat clubs draait alles nu om het klaarmaken van de velden, zodat die er bij de start van de voorbereiding weer piekfijn bijliggen.

Bij Dessel Sport wordt, volgens Het Nieuwsblad, het veld met behulp van een computergestuurd systeem voornamelijk ’s nachts besproeid. Het systeem houdt ook rekening met weersomstandigheden: begint het ’s nachts te regenen, dan schakelen de sproeiers automatisch uit.

Ondanks digitale hulp blijft het onderhoud van een natuurgrasveld zwaar werk. Tijdens het seizoen wordt het gras dagelijks gemaaid om het speelveld in optimale staat te houden. De ideale lengte voor de grassprieten ligt rond vier à vijf centimeter, en dat vergt constante zorg en precisie.

In de Antwerpse eerste provinciale club Zandhoven zijn ze intussen bezig met de aanleg van een kunstgrasveld. Dat betekent straks een halvering van het onderhoudswerk. Werkzaamheden zoals het trekken van lijnen, het schoonmaken van kleedkamers en kleine herstellingen aan het terrein worden daardoor minder tijdrovend.

Kunstgras verlicht druk bij VW Hamme

Bij VW Hamme, waar sinds vorig jaar kunstgrasvelden in gebruik zijn, trainen en spelen veel jeugdploegen op de synthetische ondergrond. Dit zorgt ervoor dat de natuurlijke velden minder intensief worden gebruikt, waardoor herinzaaiing en zwaar onderhoud dit seizoen overbodig waren.

Clubs met natuurgras houden het weer goed in de gaten. Zolang er deze zomer geen algemeen sproeiverbod komt, hoeven ze zich geen zorgen te maken. Clubs met toegang tot diepe grondwaterputten beschikken vaak over ruime waterreserves, wat uiteraard zeer goed is.