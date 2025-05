'Belgische topclub wil uitpakken door Mark Van Bommel terug naar België te halen'

Anderlecht zoekt opnieuw naar een nieuwe trainer. Na een teleurstellende 10 op 27 onder Besnik Hasi zou paars-wit nu hun oog laten vallen hebben op Mark van Bommel, al is het maar de vraag of hij zelf wel wil.

Anderlecht doet het dit seizoen opnieuw niet goed. Paars-wit is op zoek naar stabiliteit, maar blijkt wanhopig foute keuzes maken. David Hubert werd voor de play-offs ontslagen na een 3-0 zege tegen Cercle Brugge.

Besnik Hasi stond meteen klaar om over te nemen, maar het beterde niet onder zijn leiding. Paars-wit pakte slechts 10 op 27 in de Champions' Play-offs en verloor de bekerfinale van Club Brugge.

Het lijkt dan ook best onwaarschijnlijk dat hij ook volgend seizoen nog aan het roer staat bij de club. Anderlecht is in ieder geval al naar een vervanger aan het kijken.

La Dernière Heure meldt namelijk dat Mark Van Bommel hoog op het verlanglijstje van de Brusselaars staat. Er zou zelfs al informeel gepolst zijn naar de Nederlander.

Na het ontslag van Brian Riemer had Wouter Vandenhaute telefonisch contact met hem, maar toen was Van Bommel geen prioriteit. Gezien zijn succesvolle periode bij Antwerp had hij weinig zin in een avontuur bij Anderlecht. Is de situatie intussen anders?