Ex-aanvaller van STVV stopt definitief met voetballen, Kanaries laten jong talent vertrekken

De Spanjaard Cristian Ceballos zet op 32-jarige leeftijd een punt achter zijn profcarrière. De voormalige aanvaller van Sint-Truiden kampte volgens Het Belang van Limburg al twee jaar met een hardnekkige enkelblessure.

Ceballos maakte tussen 2016 en 2018 indruk bij Sint-Truiden. In die periode groeide hij uit tot een belangrijke speler en publiekslieveling op Stayen. Zijn prestaties leverden hem daarna een lucratieve transfer naar de Qatar League op.

In totaal speelde de Spanjaard 59 wedstrijden voor de Kanaries, waarin hij negen keer wist te scoren. Zijn blessuregevoeligheid beperkte hem echter vaak, wat uiteindelijk ook zijn beslissing om te stoppen beïnvloedde.

Over zijn toekomstplannen is momenteel nog weinig bekend. Het is onduidelijk of hij binnen de voetbalwereld actief blijft of een compleet andere richting uitgaat.

Kanaries nemen afscheid van Teuchy

Ondertussen neemt STVV volgens de Limburgse krant afscheid van Tristan Teuchy. De jonge linkerwingback speelde het afgelopen seizoen vooral bij de U23-ploeg van STVV en koos nu voor een nieuwe stap in zijn carrière.

Teuchy tekende een contract voor twee jaar bij Dessel Sport, waar hij hoopt zich verder te ontwikkelen en meer speelminuten te krijgen.