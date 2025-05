Kos Karetsas laat zich uit over de verloren titel en heeft scherpe mening over de play-offs

KRC Genk heeft op bezoek bij KAA Gent nog eens flink kunnen uithalen. Het won met 1-4 en mag op die manier toch weer met iets meer vertrouwen naar het einde van het seizoen toekijken. De titel waren ze al langer kwijt, de derde plaats is het deel van de Limburgers.

Sven Kums nam afscheid van KAA Gent, maar het was toch vooral een jong en goed Genk dat indruk maakte in de Planet Group Arena. Met daarbij dus ook Kos Karetsas.

Geamuseerd in Gent

Coach Fink had liefst zeven wissels gedaan voor de match in Gent. Het piepjonge toptalent van de Limburgers mocht starten aan de wedstrijd en hij deed het zeker naar behoren.

"We hebben ons goed geamuseerd op het veld. Dat willen we ook volgende week nog een keertje doen", aldus de Belgische Griek na de match in Gent. "De eerste tien minuten was het wat aanpassen, omdat we zeven wissels hadden doorgevoerd. Daarna ging het beter."

Play-offs afschaffen?

"Het blijft natuurlijk wel een dubbel gevoel. We zijn blij met de overwinning en met het ticket voor de Europa League dat aan de derde plaats vasthangt, maar we wilden meer. Het is jammer dat we de titel niet hebben kunnen pakken."

"Die titel hebben we zelf weggegeven. Ik ga niet uit de doeken doen hoe het komt, maar het is wel jammer. We hadden op een bepaald moment negen punten voorsprong. De play-offs zijn leuk als je tweede staat, maar niet als je op kop ligt. Wat mij betreft mogen ze afgeschaft worden."