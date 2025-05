Héél vreemd dat hij niet geselecteerd werd voor Rode Duivels: Garcia legt uit waarom

Roméo Lavia, het 21-jarige toptalent van Chelsea, blijft voorlopig buiten beeld bij de Rode Duivels. Ondanks lovende woorden van onder meer ploeggenoot Cole Palmer, die hem "één van de beste middenvelders met wie ik ooit speelde" noemde, haalde hij de selectie van bondscoach Rudi Garcia niet.

De reden? Een combinatie van blessureleed en hevige concurrentie op het middenveld. Lavia kampte dit seizoen met meerdere blessures en kwam daardoor amper in actie voor Chelsea. Hoewel hij recent drie keer in de basis stond, vond Garcia dat hij nog niet op het niveau van voor zijn blessure zat. “Iedereen praat over zijn potentieel, maar wij selecteren op basis van prestaties", aldus de bondscoach. “Bovendien is de concurrentie op zijn positie 'wreed'.”

Die concurrentie is inderdaad moordend. Met gevestigde namen als Kevin De Bruyne, Youri Tielemans en Hans Vanaken, en opkomende talenten zoals Nicolas Raskin en Bryan Heynen, is er weinig ruimte voor spelers zonder voldoende speelminuten. Amadou Onana keerde terug van blessure en kreeg de voorkeur boven Lavia.

Hein Vanhaezebrouck, coach van AA Gent, sprak eerder zijn bewondering uit voor Lavia. Hij prees zijn spelinzicht en technische kwaliteiten, en zag in hem een toekomstig steunpilaar voor de nationale ploeg. Toch benadrukte hij ook het belang van consistentie en fitheid om op het hoogste niveau te kunnen presteren.

Garcia heeft aangegeven dat hij hoopt dat Lavia zijn blessureproblemen achter zich kan laten. “Iedereen vertelde me steeds hoeveel talent hij heeft. Hopelijk liggen de blessures nu achter hem", zei de bondscoach.

Voor Lavia is het nu zaak om bij Chelsea meer speelminuten te verzamelen en zijn oude niveau te halen. Met het WK volgend jaar en de kwalificatiewedstrijden op de agenda, zal hij zich moeten bewijzen om een plek in de selectie te veroveren.

De toekomst van Lavia bij de Rode Duivels hangt af van zijn prestaties en fitheid. Als hij zijn potentieel weet om te zetten in constante prestaties, is de kans groot dat Garcia in de nabije toekomst niet meer om hem heen kan.