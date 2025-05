Wie wordt de kapitein van de Rode Duivels? Rudi Garcia heeft daar dit over te zeggen

Rudi Garcia heeft dinsdag zijn tweede selectie prijsgegeven van de Rode Duivels. In de marge van dat verhaal heeft hij ook nog wat in zijn kaarten laten kijken over een aantal andere zaken. Zo ook over de aanvoerdersband.

De voorbije jaren was er al heel wat te doen over de aanvoerdersband. Het was een van de redenen waarom het tussen Domenico Tedesco en Thibaut Courtois scheef liep, om maar iets te zeggen. Daarvoor waren er onder meer Kevin De Bruyne en Eden Hazard als vaste kapitein.

Rudi Garcia hakt nog geen definitieve knopen door

Jan Vertonghen is ondertussen ook al afgezwaaid bij de Rode Duivels en dus is de zoektocht naar een nieuwe kapitein ondertussen opnieuw begonnen.

In maart hakte Rudi Garcia de knoop nog niet door. Hij verkoos toen twee verschillende aanvoerders in de twee wedstrijden tegen Oekraïne.

Nieuwe namen tegen Noord-Macedonië en Wales?

In de heenwedstrijd was het toen Romelu Lukaku en in de terugwedstrijd was het Kevin De Bruyne. En wie zal het dan deze keer zijn? Is de definitieve keuze nu bekend?

"De kapitein? Dat is een goede vraag. Wie het gaat worden ligt nog niet vast. We spreken met de leiders, ik deel hen mijn visie. Er is nog geen beslissing over de aanvoerdersband. We kiezen mogelijk voor iemand anders dan de vorige keer, maar er is nog geen knoop doorgehakt."