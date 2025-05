Union haalde onder de radar succestrainer Anderlecht en Standard binnen: acht titels en nu assistent

Union heeft sinds maart een opvallende naam toegevoegd aan de technische staf van het eerste elftal: Patrick Wachel. Zonder veel ruchtbaarheid ging de 71-jarige Brusselaar aan de slag als assistent van hoofdtrainer Sébastien Pocognoli, schrijft LDH.

Hoewel hij minder in de spotlights staat dan Kevin Mirallas, die eerder werd binnengehaald als spitsentrainer, speelt Wachel een essentiële rol achter de schermen.

Wachel heeft een rijk verleden in het Belgische voetbal. Na een bescheiden spelerscarrière werkte hij als assistent bij onder meer La Louvière en Tubeke, maar zijn grootste successen boekte hij als hoofdcoach in het vrouwenvoetbal. Met Standard Fémina (vier titels tussen 2012 en 2015) en Anderlecht (vier titels van 2018 tot 2021) bouwde hij een indrukwekkend palmares op.

Union deed niet alleen een beroep op zijn ervaring, maar ook op zijn diploma’s. Wachel beschikt over een UEFA Pro-licentie, het hoogste trainersdiploma in Europa. Pocognoli zelf is momenteel nog bezig aan de opleiding voor dat diploma en beschikt voorlopig enkel over een UEFA A-licentie.

Volgens de Belgische reglementen moet een club uit de hoogste afdeling een boete van 1.336 euro per maand betalen als zowel de T1 als zijn assistenten niet over een Pro-licentie beschikken. Door Wachel in dienst te nemen, omzeilt Union die sanctie en blijft het volledig in regel met de voorschriften van de voetbalbond.

Het is een constructie die ook bij andere clubs vaker voorkomt, zeker wanneer jonge coaches zoals Pocognoli nog in opleiding zijn. Zijn contract bij Union loopt nog tot juni 2026. Met zijn ervaring, acht landstitels en tactisch inzicht is Wachel een waardevolle aanvulling.