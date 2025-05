Analist is zéér duidelijk over promotiestrijd en ziet duidelijk een verschil tussen 1A en 1B

Na de zware 1-5 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Cercle Brugge lijkt het ticket voor eerste klasse definitief verkeken voor Patro. Analist en ex-Rode Duivel Vital Borkelmans spaart de kritiek niet in zijn analyse van het barrageduel.

Volgens Borkelmans toonde de heenwedstrijd pijnlijk aan hoe groot de kloof is tussen het hoogste en het tweede niveau in België. “De 1-5 toont het gigantische kwaliteitsverschil tussen eerste en tweede klasse", stelt hij vast in Het Belang van Limburg.

“Jammer voor Patro dat het kalf zo snel verdronken is. Het moet zuur zijn om net op dit moment de zwaarste nederlaag van het seizoen te slikken", gaat Borkelmans verder.

Toch legt Borkelmans de verantwoordelijkheid voor deze situatie deels ook bij tegenstander Cercle Brugge. “Cercle had nooit in deze situatie mogen belanden. Ze hebben het puur aan zichzelf, of beter gezegd aan hun bestuur, te danken na al die trainerswissels. Met deze spelerskern horen ze thuis in de middenmoot van eerste klasse. Het is bijna een schande dat ze tot de laatste snik hebben moeten vechten tegen de degradatie.”

Lof voor Stijnen, maar...

Borkelmans prijst het werk van Stijn Stijnen bij Patro, maar twijfelt of de huidige kern voldoende in huis heeft om te kunnen meedraaien op het hoogste niveau. Vooral defensief schiet de ploeg volgens hem tekort.

Volgens de analist is promotie niet alleen een kwestie van ambitie, maar vooral van voorbereiding en kwaliteit. “Een tweedeklasser die wil promoveren moet zoals Zulte Waregem een kern samenstellen waarmee je probleemloos kan overleven in eerste klasse. Die zag ik nu niet bij Patro", sluit Borkelmans af.